Uccide moglie a morsi | Manfrini ai domiciliari “No braccialetto | c’è Coronavirus”

(Di venerdì 8 maggio 2020)laEleonora Perrato a: Marcoaisenza. Per il giudice non ci sarebbe alcun pericolo "c'è il Coronavirus"

LegaSalvini : UCCIDE LA MOGLIE A MORSI MA ESCE DAL CARCERE: AI DOMICILIARI SENZA BRACCIALETTO PERCHÉ C'È IL CORONAVIRUS

Fa discutere il caso dell’omicidio di Eleonora Perrato, la donna 43enne di Rovereto trovata in un lago di sangue lo scorso settembre. Per l’accusa, ad ucciderla sarebbe stato il marito Marco Manfrini, ...Non si placa l’azione di contrasto dei Carabinieri del comando provinciale di Napoli alla violenza di genere: due le persone arrestate, nove le denunce raccolte. I carabinieri della tenenza di Sant’An ...