Tre nuovi casi di Covid-19 e un ritorno di positivita’ alla Sampdoria (Di venerdì 8 maggio 2020) GENOVA (ITALPRESS) – Tre nuovi giocatori della Sampdoria positivi al coronavirus ed un ritorno di positivita’. Lo ha annunciato la societa’ blucerchiata con una nota sul proprio sito. “L’U.C. Sampdoria informa che, nel corso degli esami ai quali sono stati sottoposti i calciatori, sono emersi tre nuove positivita’ al Coronavirus-Covid-19 e un ritorno di positivita’. Attualmente asintomatici, gli stessi sono stati posti in quarantena e saranno costantemente monitorati come da protocollo”.Oggi anche la Fiorentina ha annunciato sei nuovi casi (tre riguardano calciatori) e un positivo e’ stato registrato ieri al Torino.(ITALPRESS). L’articolo Tre nuovi casi di Covid-19 e un ritorno di positivita’ alla Sampdoria proviene da Italpress. Tre nuovi casi di Covid-19 e un ritorno di positivita’ alla ... Leggi su ilcorrieredellacitta Coronavirus - iniziano i test sui giocatori : 6 nuovi positivi nella Fiorentina - tre nella Sampdoria. E c’è un caso di recidiva

