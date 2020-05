TRASH ALERT | Patrizia De Blanck esausta della figlia la colpisce con un manico di scopa e

Leggi su bitchyf

(Di venerdì 8 maggio 2020) Se c’è una cosa che ho sempre amato partorita daltelevisivo è l’esistenza diDee di suaGiada De, peperini dei salotti Rai nonché entrambe ex concorrenti de L’Isola dei Famosi di Simona Ventura. La madre durante l’annata di Belen Rodriguez, lafinalistaprimissima edizione. Ultimamente sparite un po’ dal radar televisivo sono tornate di nuovo alla ribalta grazie ad un’intervista che la Contessa Deha rilasciato al settimanale Nuovo. “Credo che la quarantena imposta dal CoronaVirus possa tirare fuori il peggio di noi. Infatti, in un momento di ira, ho cacciato di casa miache mi coinvolge nelle sue paure, facendomi andare fuori di testa. Giada ha il CoronaVirus nella testa: mi insegue dappertutto per disinfettare ogni angolocasa e piange alla prospettiva ...