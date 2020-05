Oggi 1 327 casi | prosegue il calo dei ricoveri

Leggi su agi

(Di venerdì 8 maggio 2020) Sale a 217.185 il numero degli italiani colpiti da coronavirus dall'inizio dell'epidemia. Con un aumentodi 1.327 nuovi, inrispetto ai 1.401 di ieri e i 1.444 di mercoledì. Sono i dati forniti dalla Protezione Civile nel bollettino quotidiano delle 18. Si contano2.747 guariti (3.031 ieri), per un totale che ormai sfiora i 100mila (99.023), mentre sono 243 nuovi decessi, meno dei 274 di ieri, che portano il numero delle vittime a superare quota 30 mila (sono 30.201). Per effetto di questi dati, il numero delle persone attualmente positive cala ancora,di 1.663 unità (ieri 1.904), scendendo a 87.961. E, come ormai da oltre un mese, ildei: quelli in regime ordinario si sono ridotti di altre 538 unità (14.636 in totale), quelli in terapia intensiva di 143, uno dei cali più significativi di sempre ...