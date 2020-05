Mascherine a 50 centesimi introvabili? Non erano certificate, quindi non potevano essere vendute (Di venerdì 8 maggio 2020) Coronavirus, fase 2: Mascherine a cinquanta centesimi introvabili per giorni. Il motivo? Non potevano essere vendute… Le Mascherine chirurgiche a cinquanta centesimi annunciate da Conte in occasione della presentazione della Fase 2 e poi dal Commissario Arcuri sono al momento un qualcosa di leggendario. Tutti ne parlano, nessuno le ha mai viste. Merce rara, introvabile, ma c’è un motivo. O meglio un problema che spiega la situazione. I ritardi nella rete di distribuzioni Fino a questo momento la catena Arcuri-Fererfarma (e Adf)-farmacie non sta funzionando al meglio. Si registrano ritardi sulla tabella di marcia ma forse era inevitabile. Il mondo delle istituzione si è mosso con colpevole ritardo nel campo della speculazione sulle Mascherine. Se si fosse posto il problema già durante la fase e se avesse fissato il prezzo di vendita a cinquanta ... Leggi su newsmondo Le mascherine a 50 centesimi «non erano certificate» : ecco perché non si trovano in farmacia

