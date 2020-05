La strana relazione tra i Giochi di Wuhan e il virus (Di venerdì 8 maggio 2020) I Giochi Militari di Wuhan sono improvvisamente diventati un giallo di caratura internazionale. Nessuno, fin qui, aveva dato credito all’ipotesi della diffusione del Covid-19 all’interno delle delegazioni di atleti inviati nella capitale dello Hubei. Negli ultimi giorni sono tuttavia emerse numerose testimonianze che costringono ad accendere i riflettori sulla rassegna iridata svoltasi nella Città Azzurra dal 18 al 27 ottobre 2019. Sportivi giovani e nel vigore delle loro forze, sia durante il soggiorno a Wuhan che al rientro nei rispettivi Paesi, hanno accusato sintomi riconducibili a quelli provocati dal Covid-19, tra cui tosse, problemi respiratori e febbre alta. Non ci sono ancora evidenze scientifiche capaci di avvalorare o smentire la pista dei Giochi Militari, anche perché l’evento è andato in scena sette mesi fa e gli atleti, anche quelli ... Leggi su it.insideover (Di venerdì 8 maggio 2020) IMilitari disono improvvisamente diventati un giallo di caratura internazionale. Nessuno, fin qui, aveva dato credito all’ipotesi della diffusione del Covid-19 all’interno delle delegazioni di atleti inviati nella capitale dello Hubei. Negli ultimi giorni sono tuttavia emerse numerose testimonianze che costringono ad accendere i riflettori sulla rassegna iridata svoltasi nella Città Azzurra dal 18 al 27 ottobre 2019. Sportivi giovani e nel vigore delle loro forze, sia durante il soggiorno ache al rientro nei rispettivi Paesi, hanno accusato sintomi riconducibili a quelli provocati dal Covid-19, tra cui tosse, problemi respiratori e febbre alta. Non ci sono ancora evidenze scientifiche capaci di avvalorare o smentire la pista deiMilitari, anche perché l’evento è andato in scena sette mesi fa e gli atleti, anche quelli ...

NVKLAUS : penso sia la prima persona che mi dica giorno per giorno come si sente in relazione a me e questa cosa è davvero st… - celtyxpgdr : @fleaxpgdr La dullahan sospirò mentalmente alle parole del ragazzo, nonostante sia Shinra che la dullahan fossero v… - YourfriendMary1 : @AnkaAnker Si la relazione di Ale e Summer e strana - CamilloAlbergh1 : Oggi é stata una gg strana!non lo so,forse ho paura,io vivo proprio di emozioni,le emozioni sono anche brutte,più m… - frrishavocadu : Non mi aspettavo che il libro finisse così aiuto che relazione tormentata e strana -

Ultime Notizie dalla rete : strana relazione Eva e Giovanni di Skam e il significato del tradimento in una relazione: perché si tradisce? Vanity Fair.it Stasera in tv | 7 maggio | Il caso Collini, lo strano omicidio dell’industriale

Giovedì 7 maggio alle ore 21.20 su Rai 3 andrà in onda il film drammatico Il caso Collini con Jon Bernthal. Il 7 maggio alle ore 21.20 andrà in onda su Rai Tre il film Il caso Collini diretto da Marco ...

Il nome del figlio di Grimes e Elon Musk è il più strano che tu abbia mai sentito

Grimes aspettava un bambino, e questo lo sapevamo tutti. L’ultimo album di Grimes, Miss Anthropocene, è stato pubblicato a febbraio e qui trovate la nostra recensione. Grimes ha una relazione con Elon ...

Giovedì 7 maggio alle ore 21.20 su Rai 3 andrà in onda il film drammatico Il caso Collini con Jon Bernthal. Il 7 maggio alle ore 21.20 andrà in onda su Rai Tre il film Il caso Collini diretto da Marco ...Grimes aspettava un bambino, e questo lo sapevamo tutti. L’ultimo album di Grimes, Miss Anthropocene, è stato pubblicato a febbraio e qui trovate la nostra recensione. Grimes ha una relazione con Elon ...