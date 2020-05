La riflessione di Enrico Ruggeri sui concerti dal vivo dopo il Covid-19 | “Ripartire tra

Leggi su optimagazine

(Di venerdì 8 maggio 2020) Arriva ladisuidal, ancora fermi per le restrizioni imposte dal decreto che impongono distanziamento sociale e utilizzo di mascherine. Il cantautore milanese è intervenuto a Un Giorno Da Pecora, spiegando quale sia il suo pensiero in merito alla situazione deiin Italia, e nel mondo, che stentano a ripartire a causa dell'emergenza sanitaria ancora in corso. Si può ripartire tra due settimane? L'idea disarebbe quella di ripartire al più presto, con meno posti rispetto alla capienza della location scelta. "Prendi un palasport da 5000 posti con 1000 sedie", dice, ponendolo come utile compromesso per una ripartenza che tarda ad arrivare e che sta mettendo in ginocchio tutto il comparto. Secondo, si potrebbe quindi ricominciare in questa maniera, seppur con un guadagno ...