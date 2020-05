Juve, senti Rakitic: «Futuro? Io ho preso la mia decisione» (Di venerdì 8 maggio 2020) Il centrocampista del Barcellona Ivan Rakitic ha commentato le voci di calciomercato che lo riguardano Ivan Rakitic non intende lasciare il Barcellona. Il centrocampista è stato accostato alla Juve, in un possibile scambio con Pjanic, ma ai microfoni di Sky Deutschland ha ribadito la sua volontà: restare al Barça. «Io ho un contratto fino al 2021 con il Barcellona e quando firmo un contratto lo faccio sempre con l’intenzione di rispettare l’intesa, fino alla fine. Se poi non sarà possibile, ne parleremo, ma al momento posso dire di essere molto felice al Barcellona. Le voci sul mio addio? Le sento da 6 anni, da quando sono qui». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 Juventus : tornano anche Douglas Costa - Danilo e Sandro. Sono solo 2 gli assenti

Juve - inizia la fase 2 : visite mediche al J Medical. La lista dei giocatori presenti

Ivan Rakitic non intende lasciare il Barcellona. Il centrocampista è stato accostato alla Juve, in un possibile scambio con Pjanic, ma ai microfoni di Sky Deutschland ha ribadito la sua volontà: resta ...

Moggi replica a Moratti: 'La truffa l'ha subita la Juve. Si tenga lo scudetto, ma risponda a queste domande'

Attraverso la propria pagina Facebook, l'ex dirigente della Juve, Luciano Moggi, ha replicato alle recenti parole di Massimo Moratti: ?"Ancora Moratti. L’ex presidente dell’Inter Moratti qualche giorn ...

