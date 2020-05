Il Torino riapre il Filadelfia, via agli allenamenti individuali (Di venerdì 8 maggio 2020) Il Torino è tornato questa mattina ad aprire i cancelli del Filadelfia per gli allenamenti individuali. Il primo a presentarsi al campo, di buon mattino, è stato Moreno Longo, che insieme al suo staff supervisiona il lavoro. I giocatori (che quest`oggi sono tutti difensori) arrivano al campo già in tenuta da allenamento e in mascherina.Le auto vengono lasciate sul piazzale dello stadio per evitare gli spazi ristretti del parcheggio coperto; un addetto all`ingresso misura loro la temperatura corporea e poi in campo per lavori atletici individuali coordinati dallo staff. Si lavora a gruppi di tre giocatori per ciascuno dei due campi del Filadelfia e si andrà avanti fino al pomeriggio secondo turno prestabiliti. Nei giorni scorsi al Torino è stata riscontrata una positività al Covid 19 di un giocatore, asintomatico e attualmente in quarantena, di ... Leggi su ilfogliettone Younes fuori dal progetto Napoli : il Torino riapre i contatti per l'esterno

