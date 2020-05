Folla sui navigli | Milano così rischia un nuovo lockdown Le immagini

Leggi su howtodofor

(Di venerdì 8 maggio 2020) La gente torna a passeggiare suidi, complice anche il bel tempo. Lo fa all'ora dell'aperitivo (che però resta vietato), in alcuni casi senza indossare le mascherine e creando quegli assembramenti che sono vietati e dovrebbero essere assolutamente evitati, mentre si continua a fare la triste conta dei contagi e dei morti per via del Coronavirus. #VIDEO ALLA FINE DELL'ARTICOLO Ledi ieri sera, giovedì 7 maggio, hanno scatenato, anche giustamente, molte polemiche sui social network e non solo. In tanti hanno criticato quelle scene, chiamando in causa gli scarsi controlli da parte della polizia locale e delle forze dell'ordine e l'irresponsabilità dei diretti protagonisti, specie quelli che non indossavano nemmeno la mascherina (che in Lombardia è sempre obbligatoria, anche all'aperto) e che, come appare in ...