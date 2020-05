Folla sui Navigli a Milano | sindaco furioso | pronto a chiuderli

(Di venerdì 8 maggio 2020)sui. Se le cose non cambieranno, Giuseppe Sala chiuderà la zona Da quando è cominciata l’emergenza Coronavirus, ildi, Giuseppe Sala, non si era mai infuriato tanto. Ora, però, di fronte alle immagini della calca di ieri suidurante l’ora dell’aperitivo, con persone … L'articolosuiproviene da www.meteoweek.com.

riotta : Folla a Milano sui Navigli, analoghe notizie da Roma e altre citta': senza comportamenti razionali e responsabili l… - MediasetTgcom24 : Folla sui Navigli a Milano e divieti non rispettati nei parchi, l'infettivologo Galli avverte: 'Si rischia di richi… - MediasetTgcom24 : Folla sui Navigli a Milano, sindaco Sala: 'O cose cambiano o chiudo' #coronavirusitalia - CandidaMaione1 : RT @Tg1Raiofficial: #Lombardia. In gruppi. Senza distanziamento. Senza mascherina. Sono le immagini sconcertanti della folla sui #Navigli d… - MaraniImelde : RT @MaraniImelde: L'ira del sindaco Sala: 'Folla sui Navigli vergognosa: pronto a chiuderli' -

Ultime Notizie dalla rete : Folla sui

. Se le cose non cambieranno, Giuseppe Sala chiuderà la zona Da quando è cominciata l’emergenza Coronavirus, il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, non si era mai infuriato tanto. Ora, però, di fronte a ...Milano, 8 maggio 2020 - "Quando c'è da ringraziare i milanesi per il loro comportamento virtuoso io sono sempre il primo a farlo e mi piace anche. Però ci sono dei momenti in cui c'è da inc...arsi e q ...