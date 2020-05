Fase 2 | Erba M5S | ' Sala potenzi i controlli | vita deve riprendere'

(Di venerdì 8 maggio 2020) Milano, 8 mag. (Adnkronos) - "Nell'abc della2 bisognaare iperché in giro c'è ovviamente più gente e non tutta responsabile". Questo il commento di Raffaele, consigliere regionale M5S Lombardia. "Il sindacoha poco da 'incazzarsi' con i milanesi perché o si dice 'Tutti a casa e tutto chiuso!' oppure nella2 siano i, perché la gente è tornata al lavoro e alcune attività sono riaperte soprattutto nelle zone tipiche dell'assembramento serale a Milano. La, l'economiapoter alzare la testa, i lavoratori e le famiglie devono tornare a sperare nel futuro". "Solo pochi giorni fa abbiamo ascoltato le associazioni di categoria di parrucchieri ed estetisti: durante l'incontro ho delineato un possibile percorso per poter fare richiesta di apertura anticipata. ...

IL GIORNO

