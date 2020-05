Di Berardino | da Regione Lazio 45 mln a disoccupati | rider e colf

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 8 maggio 2020) Roma – Un “pacchetto complessivo di 40 milioni” per “andare incontro alle esigenze e ai bisogni di una serie di figure non ricomprese tra le misure ‘nazionali'”. E’ il provvedimento messo in campo dallaper la fase due del Coronavirus e illustratore dall’assessore al Lavoro e alla Formazione, Claudio Di, nel corso di una conferenza stampa. Ad esempio c’e’ il “bonus pere badanti con un ammontare complessivo di 4,2 milioni e un contributo per ogni persona da 300 a 600 euro, a seconda del contratto che aveva- ha spiegato Di”. “Poi, alcuni tirocinanti non hanno potuto continuare la loro attivita’ e cosi’ abbiamo provveduto a ‘coprire’ questi ragazzi con un contributo di 600 euro questi ragazzi, per un ammontare complessivo del bando pari a 5,4 ...