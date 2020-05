CUORE DI POETA | CHI È? Incontra Gemma a Uomini e donne | Sono al settimo cielo!

VirginiaMiccoli : RT @_hellotetectif: Cuore di poeta >>>> Sirius ma Gemma preferisce la carne fresca, fra poco lo snobba il coetaneo #uominiedonne - ares_deus : Si vede lontano un miglio che Cuore di Poeta non piace per nulla a Nonna Abelarda! #uominedonne - garalya1 : che stronza Gemma..quando leggeva le cose di cuore di poeta era tutta frivola...adesso che ha visto che è brutto e… - ang_crist83 : Ma cuore di poeta non è quello che gli aveva regalato il completo intimo e che quindi voleva chiudere? E punto coro… - evelyn19851 : Gemma si sente sprecata per un uomo come cuore di poeta, mentre un ragazzo come sirius la fa sentire la figa della… -

CUORE POETA Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : CUORE POETA