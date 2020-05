Crucible di Amazon in due nuovi video dedicati ai personaggi di Earl e Ajonah (Di venerdì 8 maggio 2020) Crucible di Amazon si preannuncia come un'offerta molto interessante per quanto riguarda il PvP competitivo quando sarà lanciato il 20 maggio e gran parte di questa offerta risiede nella miriade di personaggi giocabili che saranno disponibili. Amazon Games e Relentless Studios hanno da poco puntato i riflettori sui primi personaggi di Crucible, mostrandoci Earl e Ajonah.Le compagnie hanno pubblicato dei video per entrambi i personaggi che ci permettono di scoprire i loro kit, le abilità e molto altro. Earl è stato progettato per far piovere valanghe di proiettili, mentre Ajona è un infallibile cecchino.Leggi altro... Leggi su eurogamer Crucible : lo shooter free to play di Amazon sarà disponibile da maggio

