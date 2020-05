Conte | «Ue unita | serve Recovery Fund prima che sia troppo tardi» Accordo

Capezzone : Su #Mes capitolazione totale, per chiunque legga le carte con un minimo di onestà intellettuale. Peggio di #Conte e… - M5S_Camera : Nel nostro Paese ci sono ancora 300 morti al giorno: i dpcm non sono stati capricci del presidente Conte! Chi ama… - Marcozanni86 : Ecco qua il 'grande successo' di #Conte e #Gualtieri: finiti nella trappola in pieno e in maniera totalmente inutil… - MaurizioMer : RT @Capezzone: Su #Mes capitolazione totale, per chiunque legga le carte con un minimo di onestà intellettuale. Peggio di #Conte e #Gualtie… - pietro30199674 : RT @Marcozanni86: Ma intanto ai primi 3 hai detto sì, e col quarto ti daranno le noccioline #Conte #eurogruppo -

