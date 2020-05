Buzzi Unicem, fatturato 1° trimestre in aumento del 4,9% (Di venerdì 8 maggio 2020) (Teleborsa) – Buzzi Unicem ha chiuso il 1° trimestre con un fatturato consolidato di 688,5 milioni con un aumento del 4,9% rispetto a 656 milioni realizzati nel primo trimestre del 2019. L’effetto dovuto alle variazioni dei tassi di cambio è stato favorevole per 10,9 milioni. A parità di perimetro e cambi costanti, il fatturato sarebbe aumentato del 2,5%. Le vendite di cemento del gruppo, nel primo trimestre dell’esercizio in corso, si sono stabilizzate sui livelli raggiunti nel 2019, attestandosi a 6,0 milioni di tonnellate (+0,4%). Le vendite di calcestruzzo preconfezionato sono state maggiormente influenzate dal diffondersi della pandemia, registrando una contrazione pari al 3,5% rispetto allo stesso periodo del 2019, attestandosi a quota 2,5 milioni di metri cubi. L’indebitamento finanziario netto al 31 marzo 2020 ammonta a 525,2 milioni, ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 8 maggio 2020) (Teleborsa) –ha chiuso il 1°con unconsolidato di 688,5 milioni con undel 4,9% rispetto a 656 milioni realizzati nel primodel 2019. L’effetto dovuto alle variazioni dei tassi di cambio è stato favorevole per 10,9 milioni. A parità di perimetro e cambi costanti, ilsarebbe aumentato del 2,5%. Le vendite di cemento del gruppo, nel primodell’esercizio in corso, si sono stabilizzate sui livelli raggiunti nel 2019, attestandosi a 6,0 milioni di tonnellate (+0,4%). Le vendite di calcestruzzo preconfezionato sono state maggiormente influenzate dal diffondersi della pandemia, registrando una contrazione pari al 3,5% rispetto allo stesso periodo del 2019, attestandosi a quota 2,5 milioni di metri cubi. L’indebitamento finanziario netto al 31 marzo 2020 ammonta a 525,2 milioni, ...

