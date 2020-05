Barcellona, Busquets: l’incredibile dato sul centrocampista spagnolo (Di venerdì 8 maggio 2020) Passano gli anni, ma Busquets resta determinante nel palleggio del Barcellona. Un dato dimostra il suo peso Indipendentemente dallo stile tattico del singolo allenatore, il Barcellona è sempre una squadra dominante con la palla. La voglia è quella di prevalere sull’avversario grazie a un lungo e prolungato palleggio. Busquets, nonostante l’arrivo di De Jong, continua a essere cruciale nella manovra del Barcellona. Si tratta del giocatore della Liga che effettua più passaggi, quasi 94. Un dato significativo: tra gli 11 giocatori della Liga con più passaggi per 90′, ben 9 sono del Barcellona. Ciò la dice lunga su quanto i blaugrana siano dominanti con la palla. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di venerdì 8 maggio 2020) Passano gli anni, maresta determinante nel palleggio del. Undimostra il suo peso Indipendentemente dallo stile tattico del singolo allenatore, ilè sempre una squadra dominante con la palla. La voglia è quella di prevalere sull’avversario grazie a un lungo e prolungato palleggio., nonostante l’arrivo di De Jong, continua a essere cruciale nella manovra del. Si tratta del giocatore della Liga che effettua più passaggi, quasi 94. Unsignificativo: tra gli 11 giocatori della Liga con più passaggi per 90′, ben 9 sono del. Ciò la dice lunga su quanto i blaugrana siano dominanti con la palla. Leggi su Calcionews24.com

Indipendentemente dallo stile tattico del singolo allenatore, il Barcellona è sempre una squadra dominante con la palla. La voglia è quella di prevalere sull’avversario grazie a un lungo e prolungato ...

