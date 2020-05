Barbara D’Urso fa un balletto super piccante con un uomo e la mano cade proprio lì (FOTO) (Di venerdì 8 maggio 2020) Ieri, giovedì 7 maggio, è stato il compleanno di Barbara D’Urso e la conduttrice ha voluto festeggiare pubblicando il video di un balletto molto piccante fatto con un uomo. A causa dell’emergenza sanitaria, Lady Cologno è stata costretta a festeggiare le sue 63 primavere da sola a casa sua. Tuttavia, pur di non perdere l’entusiasmo e la voglia di festeggiare, ha deciso comunque di trascorrere del tempo in compagnia della sua famiglia e dei fan. Naturalmente, il tutto è avvenuto mediante social. Il balletto bollente di Barbara D’Urso Numerose sono state le persone che hanno espresso un pensiero verso la conduttrice Mediaset per il suo compleanno. Lei, così, ha voluto ringraziarle condividendo tra le Instagram Stories alcuni dei contenuti più interessanti. Tra questi, a generare maggiore sgomento, sono state le clip ... Leggi su kontrokultura Barbara D’Urso - risveglio bollente dopo il party! – FOTO

Barbara D’Urso Instagram - risveglio da favola in lingerie : notte di compleanno ‘selvaggia’

Barbara D’Urso sempre più vicina a lui : l’inaspettato gesto (Di venerdì 8 maggio 2020) Ieri, giovedì 7 maggio, è stato il compleanno diD’Urso e la conduttrice ha voluto festeggiare pubblicando il video di unmoltofatto con un. A causa dell’emergenza sanitaria, Lady Cologno è stata costretta a festeggiare le sue 63 primavere da sola a casa sua. Tuttavia, pur di non perdere l’entusiasmo e la voglia di festeggiare, ha deciso comunque di trascorrere del tempo in compagnia della sua famiglia e dei fan. Naturalmente, il tutto è avvenuto mediante social. Ilbollente diD’Urso Numerose sono state le persone che hanno espresso un pensiero verso la conduttrice Mediaset per il suo compleanno. Lei, così, ha voluto ringraziarle condividendo tra le Instagram Stories alcuni dei contenuti più interessanti. Tra questi, a generare maggiore sgomento, sono state le clip ...

berlusconi : Alle ore 18.20 sarò intervistato da Barbara D'Urso a @pomeriggio5. Vi aspetto! - stanzaselvaggia : Ieri (che novità) nel programma di Barbara D’Urso è stata data una informazione sbagliata e pericolosa: NON è vero… - matteosalvinimi : Amici, tra poco sarò in diretta da Barbara D'Urso. Se vi va, vi aspetto alle 21.40 su Canale 5! #noneladurso… - themisfitsclass : RT @berlusconi: Alle ore 18.20 sarò intervistato da Barbara D'Urso a @pomeriggio5. Vi aspetto! - Fanclub_dUrso : RT @nonecapate: “Non è arrabbiata solo Barbara d’Urso. Non il pubblico qui in studio. Non la Izzo o Malgioglio. Ma tutta l’Italia” realness… -