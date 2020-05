Ariana Grande e Justin Bieber | ascolta il loro nuovo singolo | Stuck With U

Leggi su bitchyf

(Di venerdì 8 maggio 2020) A poche settimane dall’uscita di Rain On Me con Lady Gaga,ha rilasciato un duetto conU. Questo è unspeciale, perché tutti i proventi raccolti dal brano saranno devoluti per finanziare gli studi dei figli di chi adesso sta combattendo in prima linea contro il Covid 19. “Tutto il ricavato netto dalle vendite e dagli streaming del brano ‘u’ finanzierà borse di studio e scholarship per i bambini dei soccorritori che stanno contrastando il Coronavirus. Faremo questo in collaborazione con la fondazione First Responders Children’s Foundation e SB Projects”. Un bel progetto e anche undelizioso,U infatti è una mid tempo davvero caruccia, lontana anni luce da Rain On Me, truzzata che invece ci farà ballare (nelle nostre camerette) per ...