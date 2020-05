Allarme Covid party: negli Usa le persone s’incontrano per contrarre il virus (Di venerdì 8 maggio 2020) Convinti che sia meglio contrarre il virus per sviluppare l’immunità, alcuni cittadini Usa stanno organizzando dei Covid party per infettarsi. Mentre il mondo intero studia delle soluzioni per convivere con il virus e limitare l’aumento dei contagi, c’è chi fa l’esatto opposto esponendosi al contagio in Covid party. L’idea alla base di queste feste è … L'articolo Allarme Covid party: negli Usa le persone s’incontrano per contrarre il virus è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews LIVE Coronavirus - Ultime notizie in DIRETTA : l’Istat lancia l’allarme sull’impatto del Covid per l’economia italiana

Covid-19 - uno studio cinese lancia l’allarme : “In Italia l’epidemia durerà fino al 6 agosto”. Ecco perché

Ultime Notizie dalla rete : Allarme Covid Allarme Covid, ma era Legionella: muore anziano, controlli a tappeto della Asl Il Messaggero Galli: «Milano è una bomba, troppi infettati in circolazione»

A lanciare l’allarme è Massimo Galli, primario di Malattie infettive del Sacco di Milano ... «Non è pensabile che singole persone che hanno preso un’influenza a ottobre abbiano avuto il coronavirus.

Perché in Piemonte negli ultimi giorni c’è stata una leggera crescita della curva dei contagi

PIEMONTE – Cresce nuovamente il numero dei contagi in Piemonte. Una leggera risalita che ha visto la curva epidemiologica risalire dopo una decrescita importante. Dati alla mano questa è stata l’escal ...

