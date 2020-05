8 maggio 1983 | la Roma è Campione d' Italia | fine di un' attesa lunga 41 anni

(Di venerdì 8 maggio 2020) "Tancredi-Nela-Vierchowood-Ancelotti-Falcao-Maldera-Conti-Prohaska-Pruzzo-Di Bartolomei-Iorio, allenatore Nils Liedholm". E' stato il mantra che i tifosi dellahanno pronunciato come l'Ave Maria, quasi senza respirare. La formazione capace di riportare nella Capitale uno scudetto che mancava da ben 41, quando i giallorossi vinsero il loro primo titolo tricolore nel 1942. E oggi, 82020, ricorre il 37esimo di quello storico successo. ?️ 8: campioni d'?❤️ Dal...

Se oggi, che sono diciannove anni che la Roma non vince lo scudetto, il mood (parola moderna, senza dubbio) dei tifosi è dire: "Non ce la faccio più", chissà quanto lunga è stata l'attesa per tutti i ...