Un calciatore del Torino è risultato positivo al coronavirus nel corso di un test

(Di giovedì 7 maggio 2020) Undelalin seguito a uneffettuato in vista della ripresa degli allenamenti. Nel comunicato diffuso dalla società, in cui non viene fatto il nome del giocatore, si legge che «nel

TorinoFC_1906 : Nel corso dei primi esami medici effettuati ai calciatori del Torino FC, è emersa una positività al COVID-19. Il ca… - rtl1025 : ?? Primo caso di #coronavirus tra i giocatori del #Torino. A renderlo noto, sul proprio sito, è lo stesso club, che… - capuanogio : Un calciatore del #Torino positivo al #Coronavirus: messo in quarantena - hgraph7 : RT @TorinoFC_1906: Nel corso dei primi esami medici effettuati ai calciatori del Torino FC, è emersa una positività al COVID-19. Il calciat… - Bagarotzo : RT @TorinoFC_1906: Nel corso dei primi esami medici effettuati ai calciatori del Torino FC, è emersa una positività al COVID-19. Il calciat… -

Ultime Notizie dalla rete : calciatore del

Un calciatore del Torino è risultato positivo al coronavirus in seguito a un test effettuato in vista della ripresa degli allenamenti. Nel comunicato diffuso dalla società, in cui non viene fatto il ...Queste alcune parole del centrocampista del Lecce. RIPARTENZA – «Spero che prendano una decisione ... Per me, è stato il punto più alto della carriera. Giocare contro una squadra blasonata e fare una ...