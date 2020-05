Terapia col plasma, Lopalco: "È un'arma in più, non la soluzione" (Di giovedì 7 maggio 2020) I complottisti italiani hanno trovato un altro argomento di discussione in questi ultimi giorni: l'utilizzo del plasma dei guariti dal coronavirus per le cure alle persone ancora positive e ricoverate in ospedale.Il leader della Lega Matteo Salvini, sempre pronto ad intercettare i malumori dei cittadini, proprio ieri ha provato ad alzare un polverone, lasciando intendere che il governo stia volutamente tacendo sulle terapie col plasma, fomentando così le teorie complottiste:Perché su cure con plasma iperimmune il governo non chiede nulla e ISS se ne disinteressa? Molti cittadini potrebbero avere il dubbio che siccome il plasma È gratis, non c'È dietro un business milionario, allora È meglio occuparsi di altro.Salvini, un po' come il Presidente Trump negli USA, sente qualcosa e va all'attacco, senza però effettuare le dovute verifiche. E ... Leggi su blogo Sono le Venti (Nove) - dall’efficacia della plasmaterapia alle difficoltà delle famiglie con disabili : rivedi il programma di Peter Gomez

