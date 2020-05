Roma | Pallotta costretto a restare al timone | Friedkin è sparito

(Di giovedì 7 maggio 2020) In poco più di due mesi le prospettive di James, e quindi della "sua", sono cambiate totalmente. Prima del maledetto arrivo del coronavirus, emergenza prima sanitaria e poi economica, sembrava tutto fatto per la cessione del club giallorosso a Dan. Due diligence conclusa e firma degli accordi preliminari - propedeutici al closing definitivo - ad un passo. Ma la pandemia ha bloccato tutto, per quello che sembrava fino a poco fa uno stop necessario, ma temporaneo. Dan...

CorSport : #ASRoma, #Friedkin è sparito. #Pallotta è costretto a restare - estornudoauto : RT @CorSport: #ASRoma, #Friedkin è sparito. #Pallotta è costretto a restare - marchese_il : RT @PagineRomaniste: #Cervone: “Se dovesse rimanere #Pallotta non deve smantellare quel poco di buono che si è creato” #ASRoma https://t… - flamanc24 : RT @Solo_La_Lazio: ?? #CorrieredelloSport: '#Pallotta deve trovare 20 milioni entro fine mese' ?? - PagineRomaniste : #Cervone: “Se dovesse rimanere #Pallotta non deve smantellare quel poco di buono che si è creato” #ASRoma -

Ultime Notizie dalla rete : Roma Pallotta

Roma, abbiamo un problema. Nel senso che la trattativa per l'acquisto della società giallorossa si starebbe complicando. Non c'è ancora nulla di definitivo, ma le conseguenze della pandemia, hanno cos ...Giovanni Cervone, ex portiere della Roma dal 1989 al 1997, ha parlato della sua ex squadra e della possibile ripresa del campionato ai microfoni di TMW Radio: La preoccupa il futuro della Roma? "Sicur ...