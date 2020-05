Quegli errori dell’Italia in Libia che rischiano di costare caro (Di giovedì 7 maggio 2020) Ahmed Maitig è l’uomo dell’Italia in Libia, o così almeno è stato fino a qualche mese fa. Lui, vicepresidente del consiglio presidenziale libico e dunque numero 2 di Fayez Al Sarraj, è un misuratino ed è quindi uno dei rappresentanti di peso della fazione più importante della Tripolitania. Ritenuto vicino ai Fratelli Musulmani, a spiccare è però soprattutto la sua nomina di “moderato” e di uomo d’affari capace di dialogare con tutti o quasi. Ma soprattutto, Maitig parla fluentemente italiano e più volte in questi anni di crisi in Libia ha varcato le soglie di Palazzo Chigi e della Farnesina, a prescindere dal colore dei governi in carica. Le sue parole spesso hanno dato il senso della situazione lungo l’asse Roma – Tripoli. E se oggi è proprio lui a dire che l’Italia ... Leggi su it.insideover (Di giovedì 7 maggio 2020) Ahmed Maitig è l’uomo dell’Italia in, o così almeno è stato fino a qualche mese fa. Lui, vicepresidente del consiglio presidenziale libico e dunque numero 2 di Fayez Al Sarraj, è un misuratino ed è quindi uno dei rappresentanti di peso della fazione più importante della Tripolitania. Ritenuto vicino ai Fratelli Musulmani, a spiccare è però soprattutto la sua nomina di “moderato” e di uomo d’affari capace di dialogare con tutti o quasi. Ma soprattutto, Maitig parla fluentemente italiano e più volte in questi anni di crisi inha varcato le soglie di Palazzo Chigi e della Farnesina, a prescindere dal colore dei governi in carica. Le sue parole spesso hanno dato il senso della situazione lungo l’asse Roma – Tripoli. E se oggi è proprio lui a dire che l’Italia ...

Ultime Notizie dalla rete : Quegli errori La natura rifiorisce nei giardini e sui terrazzi d'Italia! Tiscali.it Rizzoli: “Le registrazioni tra Orsato e il Var? Ecco perché non esistono”

Hanno fatto molto discutere le parole dei giorni scorsi di Giuseppe Pecoraro. L'ex campo della procura federale della Figc era tornato sull'episodio del mancato secondo giallo a Pjanic in Inter-Juvent ...

Moratti: "Inter, che errore prendere Benitez! Juventus? Nel 2006 fu una truffa, oggi..."

L'ex presidente dell'Inter, Massimo Moratti, ha parlato dei trionfi del Triplete, iniziati ieri di 10 anni fa con la vittoria della Coppa Italia. Ecco le sue parole alla Gazzetta dello Sport: "Cinque ...

