Marisa Pireddu uccisa a coltellate dal marito | i vicini | “Lamenti strazianti”

(Di giovedì 7 maggio 2020).“Lamenti strazianti” sono stati uditi dall’abitazione di via Turati a Serramanna (Cagliari) dove Giovanni Murtas, 57 anni, ha ucciso con decine dila moglie, 51 anni. Tra i due sarebbe andata in scena una lite furiosa finita in tragedia. “Lamenti strazianti” sono stati uditi dall’abitazione di via Turati a Serramanna (Cagliari) dove Giovanni Murtas, 57 anni, ha ucciso con decine dila moglie, 51 anni. Secondo quanto riporta Casteddu online, quotidiano locale, la lite e le urla avrebbero allertato i, compreso il fratello del 57enne che ha fatto la scoperta del corpo senza vita della cognata, trovando accanto a lei, in condizioni gravi, il fratello Giovanni, che dopo aver colpito la moglie si è autoinflitto una coltellata. L’uomo è stato soccorso ...