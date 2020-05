L'appello di Gabriele Muccino al sindaco Sala: troppa gente, richiuda i Navigli (Di giovedì 7 maggio 2020) C’è gente che si suicida per aver perso tutto e gli amici milanesi dimostrano con arroganza insopportabile la parte più egocentrica, superficiale ed egoista della loro leggerezza immatura e miope. Che cosa vi passa per la testa?!». Lo scrive su twitter il regista Gabriele Muccino, commentando così u Leggi su iltempo Gabriele Muccino - lancia appello social : “Mandatemi le vostre storie” (Di giovedì 7 maggio 2020) C’èche si suicida per aver perso tutto e gli amici milanesi dimostrano con arroganza insopportabile la parte più egocentrica, superficiale ed egoista della loro leggerezza immatura e miope. Che cosa vi passa per la testa?!». Lo scrive su twitter il regista, commentando così u

tempoweb : L'appello di Gabriele Muccino al sindaco #Sala Richiuda i Navigli, troppa gente senza mascherina #Milano #FaseDue… - AscsOnlus : RT @TerraeMissione: #Johannesburg: se hai fame il virus non fa paura. L’appello di padre Gabriele Beltrami, missionario Scalabriniano https… - AgenziaH : RT @TerraeMissione: #Johannesburg: se hai fame il virus non fa paura. L’appello di padre Gabriele Beltrami, missionario Scalabriniano https… - natalinogori51 : ITALIA IN AFFANNO - CIA Piemonte: Per assumere manodopera è indispensabile reintrodurre i Voucher. L’appello di Gab… - Paolo_Alfieri : RT @TerraeMissione: #Johannesburg: se hai fame il virus non fa paura. L’appello di padre Gabriele Beltrami, missionario Scalabriniano https… -

Ultime Notizie dalla rete : appello Gabriele L'appello di Gabriele Muccino al sindaco Sala: troppa gente, richiuda i Navigli Il Tempo L'appello di Gabriele Muccino al sindaco Sala: troppa gente, richiuda i Navigli

C’è gente che si suicida per aver perso tutto e gli amici milanesi dimostrano con arroganza insopportabile la parte più egocentrica, superficiale ed egoista della loro leggerezza immatura e miope. Che ...

Massa-Carrara, Turismo: cuochi stagionali in stand by

L’appello a “l’unione fa la forza” è quello lanciato da Gabriele Guadagnucci, rappresentante dipartimento giovani Associazione Cuochi Massa Carrara, che si rivolge a tutti i giovani studenti delle scu ...

C’è gente che si suicida per aver perso tutto e gli amici milanesi dimostrano con arroganza insopportabile la parte più egocentrica, superficiale ed egoista della loro leggerezza immatura e miope. Che ...L’appello a “l’unione fa la forza” è quello lanciato da Gabriele Guadagnucci, rappresentante dipartimento giovani Associazione Cuochi Massa Carrara, che si rivolge a tutti i giovani studenti delle scu ...