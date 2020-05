Il Trivulzio respinge le accuse | Mai vietate le mascherine

(Di giovedì 7 maggio 2020) Marta Bravi Il rapporto della Rsa milanese: "Falso sia stato chiesto di non indossarle". Le morti sono aumentate del 61% Una conferenza stampa per sgombrare il campo e fare chiarezza sullo «tsunami di notizie false che si è abbattuto» sul Pat, l'azienda di servizi alla persona che comprende ambulatori specialistici, strutture di riabilitazione, Rsa, Rsa Alzheimer fino all'Hospice. Istituto finito nel mirino di una doppia indagine, da parte della Procura di Milano, indagato il dg Giuseppe Calicchio con l'accusa di epidemia colposa e omicidio colposo e del Ministero della Salute. L'indagine penale, in particolare, viene giudicata «doverosa» dallo stesso Vinicio Nardo, presidente dell'Ordine degli avvocati di Milano e legale dell'ente e del dg, e da Fabrizio Pregliasco, virologo dell'Università degli Studi di Milano, nominato supervisore ...

Ultime Notizie dalla rete : Trivulzio respinge

il Giornale

Sono 680 le persone ricoverati in terapia intensiva in Lombardia e "rispetto al 3 aprile sono più che dimezzate, dato che avevamo circa 1400 persone in terapia intensiva": lo ha sottolineato il vicepr ...Indagano anche sulle «direttive» ricevute dalle Rsa e inviate dalla Regione Lombardia, per la gestione di ospiti anziani e pazienti, gli investigatori della Gdf che ieri si sono presentati negli uffic ...