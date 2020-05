I calciatori spagnoli: «Il protocollo è incostituzionale, i maxi-ritiri ledono la libertà e la dignità» (Di giovedì 7 maggio 2020) Duro comunicato dell’associazione spagnola calciatori spagnoli che ha reso pubblica una lettera inviata ai ministeri della Salute, del Lavoro e al Consiglio Superiore dello Sport. Il tema è il protocollo approvato per il ritorno in campo della Liga. In Spagna hanno anche il primo calciatore – Fali del Cadice – che si è rifiutato di tornare ad allenarsi. L’Afe – associazione calciatori spagnoli – mostra la sua preoccupazione. Soprattutto per quel che riguarda i maxi-ritiri, ossia per le norme che vincolano le squadre all’isolamento prolungato. Si tratta – è scritto – di decisioni che possono influenzare la salute dell’atleta e potenzialmente incostituzionali se frutto di decisioni unilaterali da parte dei club. I calciatori fanno sapere di non aver ancora ricevuto alcuna rispetto rispetto ai dubbi da ... Leggi su ilnapolista Il presidente del Getafe insiste : “A Milano non ci andremo”. E i calciatori italiani e spagnoli insorgono (Di giovedì 7 maggio 2020) Duro comunicato dell’associazione spagnolache ha reso pubblica una lettera inviata ai ministeri della Salute, del Lavoro e al Consiglio Superiore dello Sport. Il tema è ilapprovato per il ritorno in campo della Liga. In Spagna hanno anche il primo calciatore – Fali del Cadice – che si è rifiutato di tornare ad allenarsi. L’Afe – associazione– mostra la sua preoccupazione. Soprattutto per quel che riguarda i, ossia per le norme che vincolano le squadre all’isolamento prolungato. Si tratta – è scritto – di decisioni che possono influenzare la salute dell’atleta e potenzialmente incostituzionali se frutto di decisioni unilaterali da parte dei club. Ifanno sapere di non aver ancora ricevuto alcuna rispetto rispetto ai dubbi da ...

