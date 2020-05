Fase 2 | Regioni in pressing per riaprire da lunedì ma il governo frena | non prima del 18

marcocappato : 'Tra i 21 criteri emanati dal Governo per la cosiddetta Fase 2 c’è l’obbligo per le Regioni di garantire i tamponi… - rtl1025 : ?? La Regione #Piemonte ha condiviso il documento con cui le Regioni chiedono di poter riaprire il commercio al dett… - Tg3web : I test sierologici, che analizzano la risposta immunitaria del nostro organismo per scoprire se è entrato in contat… - Riccard61793030 : RT @Ringhio_B: Ottimo lavoro. Sempre un passo avanti.? Zaia apre tutto e manda in tilt Conte - PieroDePalma4 : RT @marsion65: ++STELLE GUERRIERE++ Il disastro della Lega in Lombardia e in tutte le altre regioni che governa, ha fatto capire ai cittadi… -

Ultime Notizie dalla rete : Fase Regioni Coronavirus Italia, Fase 2: gli spostamenti consentiti tra comuni e regioni. FOTO Sky Tg24 "Pochi tamponi per la fase 2". E la Sardegna è tra le peggiori

Giungla tamponi in Italia. Sono troppo pochi per la fase 2 e c'è una forte variabilità regionale. Si va dai 222 al giorno ogni 100mila abitanti della Provincia Autonoma di Trento ai 37 della Puglia, i ...

M5s rilancia la sfida. "Noi con la gente, contro il potere Pd. Votiamo prima possibile

Toscana, 7 maggio 2020 - Irene Galletti ci crede: la fase 2 dei 5 Stelle è già iniziata da tempo. Parola d'ordine: tornare tra la gente che ha dato originariamente la forza propulsiva al movimento. Le ...

Giungla tamponi in Italia. Sono troppo pochi per la fase 2 e c'è una forte variabilità regionale. Si va dai 222 al giorno ogni 100mila abitanti della Provincia Autonoma di Trento ai 37 della Puglia, i ...Toscana, 7 maggio 2020 - Irene Galletti ci crede: la fase 2 dei 5 Stelle è già iniziata da tempo. Parola d'ordine: tornare tra la gente che ha dato originariamente la forza propulsiva al movimento. Le ...