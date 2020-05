Credem | i risultati del primo trimestre

(Di giovedì 7 maggio 2020) (Teleborsa) –chiude ilcon un utile netto consolidato pari a 40,7 milioni di euro, rispetto a 44,9 milioni di euro nello stesso periodo dell’anno precedente (-9,4% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno) dopo 13,9 milioni di euro di contributi al Fondo di risoluzione unico. La raccolta complessiva da clientela a fine marzo 2020 si attesta a 67.680 milioni di euro, +1,2% rispetto a 66.885 milioni di euro nello stesso periodo dell’anno precedente. La raccolta complessiva ammonta a 79.640 milioni di euro, +0,6% a/a rispetto a 79.132 milioni di euro a fine2019. I prestiti a clientela sono aumentati del 4,7% a 26,2 miliardi di euro (rispetto a +0,6% anno su anno a livello di sistema); erogati mutui casa alle famiglie per 302,5 milioni di euro (+15%) con consistenze pari a 7.484 milioni di euro (+9% a/a). Quanto ai ratios ...

