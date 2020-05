Black Mirror, per ora niente sesta stagione: “La realtà è abbastanza triste” (Di giovedì 7 maggio 2020) Black Mirror è diventata una delle serie cult degli ultimi anni, capace di portare Netflix a vincere tre Emmy consecutivi grazie al lavoro compiuto su San Junipero, USS Callister e Bandersnatch. L’ultimo ha rivoluzionato la narrazione diventando il primo episodio interattivo. I fan però dovranno aspettare per una sesta stagione. Lo showrunner Charlie Brooker ha spiegato che non sta lavorando a nuovi episodi di Black Mirror, perché la realtà è troppo triste. “Sono stato impegnato nel fare alcune cose. Non so cosa posso dire di quello che sto facendo e cosa invece no. Al momento non so se potrebbe esserci la voglia di vedere storie riguardanti le società che vanno a pezzi, quindi non sto lavorando a nuovi episodi di Black Mirror. Sono orientato verso la possibilità di rivisitare il mio talento comico, quindi sto ... Leggi su giornalettismo Black Mirror 6 in pausa fino a che il mondo non sarà meno brutto

Upload su Prime Video - la recensione : Greg Daniels insegue Black Mirror e The Good Place

Black Mirror 6 cambia tutto : tutte le novità - è rivoluzione totale (Di giovedì 7 maggio 2020)è diventata una delle serie cult degli ultimi anni, capace di portare Netflix a vincere tre Emmy consecutivi grazie al lavoro compiuto su San Junipero, USS Callister e Bandersnatch. L’ultimo ha rivoluzionato la narrazione diventando il primo episodio interattivo. I fan però dovranno aspettare per una. Lo showrunner Charlie Brooker ha spiegato che non sta lavorando a nuovi episodi di, perché la realtà è troppo triste. “Sono stato impegnato nel fare alcune cose. Non so cosa posso dire di quello che sto facendo e cosa invece no. Al momento non so se potrebbe esserci la voglia di vedere storie riguardanti le società che vanno a pezzi, quindi non sto lavorando a nuovi episodi di. Sono orientato verso la possibilità di rivisitare il mio talento comico, quindi sto ...

jjustfalling : Una mia amica mi ha appena detto che non le è piaciuta per niente Orso Bianco di Black Mirror perché è troppo crude… - zazoomnews : Black Mirror 6 in pausa fino a che il mondo non sarà meno brutto - #Black #Mirror #pausa #mondo #brutto - IGNitalia : A causa della diffusione del Covid-19, lo showrunner di Black Mirror ha espresso alcuni dubbi in merito all'effetti… - Noovyis : (Black Mirror 6 in pausa fino a che il mondo non sarà meno brutto) Playhitmusic - - inprogressradio : Layton Giordani - Black Mirror -

Ultime Notizie dalla rete : Black Mirror Black Mirror 6 in pausa fino a che il mondo non sarà meno brutto Movieplayer.it Black Mirror 6 in pausa fino a che il mondo non sarà meno brutto

Nel corso di una recente intervista con Radio Times, Charlie Brooker ha affermato di non sapare se il suo show distopico avrà un seguito: "Stono stato molto impegnato. Non so cosa posso e non posso di ...

Covid 19, il test che si fa in 6 minuti: «Cambierà la lotta al virus»

Ci aspetta un mondo in cui per salire sull'aereo o assistere a un concerto non passeremo solo ai controlli del metal detector, ma anche a quello del virus detector? Questa ipotesi alla Black Mirror st ...

Nel corso di una recente intervista con Radio Times, Charlie Brooker ha affermato di non sapare se il suo show distopico avrà un seguito: "Stono stato molto impegnato. Non so cosa posso e non posso di ...Ci aspetta un mondo in cui per salire sull'aereo o assistere a un concerto non passeremo solo ai controlli del metal detector, ma anche a quello del virus detector? Questa ipotesi alla Black Mirror st ...