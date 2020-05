Allerta in Europa per il calabrone killer: in un feroce scontro uccide persino un topo [VIDEO] (Di giovedì 7 maggio 2020) Torna in Europa l’incubo dei calabroni asiatici, giganti e molto pericolosi. In un video diffuso su Twitter sul profilo di “Welcome to Nature” si vede un feroce scontro tra un topo e un calabrone gigante asiatico. Una scena cruda che dimostra con terrificante efficacia il tipo di pericolo che un simile insetto rappresenta anche per l’uomo. Nel video si vede come il topo cerca di difendersi dagli attacchi del calabrone gigante asiatico, ma l’insetto è troppo veloce. Il calabrone pugnala così il roditore e dà al topo il suo veleno. Il “calabrone killer” è originario dell’Asia ed è noto per la neurotossina che inocula attraverso il pungiglione. Il veleno contenuto nel corpo di questo insetto, infatti, è in grado di causare sia uno shock anafilattico che un arresto cardiaco. Si ... Leggi su meteoweb.eu (Di giovedì 7 maggio 2020) Torna inl’incubo dei calabroni asiatici, giganti e molto pericolosi. In un video diffuso su Twitter sul profilo di “Welcome to Nature” si vede untra une ungigante asiatico. Una scena cruda che dimostra con terrificante efficacia il tipo di pericolo che un simile insetto rappresenta anche per l’uomo. Nel video si vede come ilcerca di difendersi dagli attacchi delgigante asiatico, ma l’insetto è troppo veloce. Ilpugnala così il roditore e dà alil suo veleno. Il “” è originario dell’Asia ed è noto per la neurotossina che inocula attraverso il pungiglione. Il veleno contenuto nel corpo di questo insetto, infatti, è in grado di causare sia uno shock anafilattico che un arresto cardiaco. Si ...

