Wall Street parte in frazionale rialzo con risultati Blue Chips (Di mercoledì 6 maggio 2020) (Teleborsa) – partenza positiva per Wall Street, a dispetto del dato di ADP sugli occupati che sono crollati più delle attese di oltre 20 milioni di unità. A sostenere il sentiment del mercato contribuiscono i risultati di alcune Blue Chips, come General Motors, che ha chiuso i conti in utile e bruciato meno cassa di quanto previsto. Bene anche Wendy’s, che ha riportato un calo delle vendite inferiore al previsto, mentre soffre Walt Disney, che ha azzerato i profitti a causa della crisi. A New York, l’indice Dow Jones sale dello 0,42% a 23.982,47 punti, continuando la scia rialzista evidenziata da tre guadagni consecutivi, innescata lunedì scorso; sulla stessa linea lo S&P-500 arriva a 2.884,29 punti. In rialzo il Nasdaq 100 (+1,03%), come l’S&P 100 (0,6%). In luce sul listino nordamericano S&P 500 i comparti informatica ... Leggi su quifinanza A Wall Street pioggia di acquisti in scia rally greggio

