Nulla sarà più come prima | ripartire | reinventare | ricostruire

Leggi su huffingtonpost

(Di mercoledì 6 maggio 2020) Mentre si sta combattendo ancora per salvare vite e contrastare il contagio, in ogni nazione ci si sta applicando a strategie e azioni per “”, uscendo dal lockdown e mettendo in moto tutte le attività paralizzate da coronavirus. Ed è un leitmotiv affermare che “sarà”. Aldilà del carattere scaramantico di queste parole (sesarà più, si spera che anche coronavirus non compaia più) non è inutile chiedersi che cosa dovrà cambiare.Intanto dovrà cambiare la insufficiente consapevolezza di vivere in un mondo globale. Quando coronavirus scoppiò in Cina il mondo intero lo considerò un fatto cinese. Quando l’epidemia arrivò in Italia, in Europa lo si considerò un fenomeno italiano. Quando l’epidemia si diffuse in tutte ...