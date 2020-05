Nasce a Palermo la Federazione pubblici esercizi e di spettacolo

Leggi su ilfogliettone

(Di mercoledì 6 maggio 2020) Un altro passo avanti per Assoimpresa.infatti Feipe, laItaliana deie dello, il cui presidente - eletto nel corso di un'assemblea che si è tenuta in videoconferenza - è Alfio Zambito. In un momento drammatico per le imprese e per i, l'obiettivo di Feipe, assieme ovviamente ad Assoimpresa, sarà quello di dare risposte e tutte le imprese che rischiano addirittura di non poter nemmeno riaprire a causa dell'emergenza coronavirus. "Ancheavrà la propriadei- dice il presidente di Assoimpresa Mario Attinasi - l'obiettivo è quello di fornire risposte adeguate. Assoimpresa invece metterà a disposizione tutti quei servizi che potranno risultare utili a tutti gli esercenti in questo periodo di immensa difficoltà. Assoimpresa ha già uno ...