‘Le Iene’, Giulia Salemi vittima della telefonata di un finto Giuseppe Conte che le chiede aiuto per l’emergenza Coronavirus (Video) (Di mercoledì 6 maggio 2020) E’ andata in onda ieri sera una puntata de Le Iene su Italia 1 e ad esser stata presa di mira dal duo composto da Stefano Corti e Alessandro Onnis per i loro scherzi è stata l’ex gieffina Giulia Salemi. All’influencer, molto seguita sui social, le hanno fatto credere di esser scelta proprio dal Presidente del Consiglio Giuseppe Conte per aiutarlo a chiedere agli italiani un altro po’ di sacrificio nel rimanere a casa e contrastare l’emergenza epidemiologica da Coronavirus con un lockdown prolungato fino alla fine di giugno. A rendere tutto più credibile la voce dell’imitatore Claudio Lauretta e la Salemi, nelle varie telefonate intercorse con il “Presidente” non ha avuto alcun dubbio. Giulia si è quindi prestata di buon grado, essendo anche una “Bimba di Conte”, a eseguire le più svariate richieste ... Leggi su isaechia Giuseppe Conte - chi gli ha tagliato i capelli? Verità a ‘Le Iene’

E' andata in onda ieri sera una puntata de Le Iene su Italia 1 e ad esser stata presa di mira dal duo composto da Stefano Corti e Alessandro Onnis per i loro scherzi è stata Luigi Mario Favoloso con la complicità della fidanzata Elena Morali.

