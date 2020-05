La via di Salvini dopo la sentenza tedesca sulla Bce: “Torniamo a stampare moneta” (Di mercoledì 6 maggio 2020) dopo la sentenza della Corte costituzionale tedesca, chiamata a stabilire la legittimità del Pspp, “c’è un problema che emerge: rifondare l’Europa su principi nuovi e tornare ad avere un controllo sulla moneta e sulla legislazione”. Detto in altri termini, tornare a battere moneta. Le parole sono del segretario della Lega, Matteo Salvini, intervenuto su Sky Tg 24. Quali conseguenze dopo la decisione della corte tedesca Quello della Corte di Berlino è stato un sì limitato e con molte riserve: la corte di Karlsruhe si è limitata ad accettare le decisioni della Corte di Giustizia europea e a stabilire che il programma d’acquisto di titoli di Stato varato dalla Bce nel 2015 “non viola il divieto di finanziamento monetario” degli Stati membri. Decisione che, almeno per ora, non sembra mettere in discussione la ... Leggi su quifinanza **Coronavirus : Salvini - ‘Primo maggio saremo qui al Senato - non ci muoviamo’**

**Coronavirus : Salvini - ‘Primo maggio saremo qui al Senato - non ci muoviamo’**

La Bestia di Salvini in crisi? Il leader leghista ora cerca sostegno dalla Chiesa : quegli strani incontri in Via di Sant’Elena a Roma (Di mercoledì 6 maggio 2020)ladella Corte costituzionale, chiamata a stabilire la legittimità del Pspp, “c’è un problema che emerge: rifondare l’Europa su principi nuovi e tornare ad avere un controllomoneta elegislazione”. Detto in altri termini, tornare a battere moneta. Le parole sono del segretario della Lega, Matteo, intervenuto su Sky Tg 24. Quali conseguenzela decisione della corteQuello della Corte di Berlino è stato un sì limitato e con molte riserve: la corte di Karlsruhe si è limitata ad accettare le decisioni della Corte di Giustizia europea e a stabilire che il programma d’acquisto di titoli di Stato varato dalla Bce nel 2015 “non viola il divieto di finanziamento monetario” degli Stati membri. Decisione che, almeno per ora, non sembra mettere in discussione la ...

matteosalvinimi : #Salvini: Fosse per me le autocertificazioni le toglierei a tutti. Nessuno si va a cercare un virus. Via autocertif… - LegaSalvini : #SALVINI: 'VIA TUTTE LE AUTOCERTIFICAZIONI, FIDUCIA A ITALIANI' - stanzaselvaggia : Se davvero si sta attaccando alla Chaouqui, Salvini sta proprio alla frutta. - lucarallo : #Lega, candidato lascia: '#Salvini capace solo di protestare' - solaconte : RT @francofontana43: Per Salvini solo una medaglia di bronzo. Comunque un grande un successo se si pensa che aveva di fronte due fuori clas… -