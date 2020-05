granati_mauro : RT @VNotKind: Il 30/3 T annunciava che i primi 6 pazienti, in condizioni molto gravi avevano ricevuto plasma iper-immune da soggetti comple… - AntePavelic8 : RT @VNotKind: Il 30/3 T annunciava che i primi 6 pazienti, in condizioni molto gravi avevano ricevuto plasma iper-immune da soggetti comple… - Stefani86423248 : RT @VNotKind: Il 30/3 T annunciava che i primi 6 pazienti, in condizioni molto gravi avevano ricevuto plasma iper-immune da soggetti comple… - piccologabri : RT @VNotKind: Il 30/3 T annunciava che i primi 6 pazienti, in condizioni molto gravi avevano ricevuto plasma iper-immune da soggetti comple… - a_bagnasco : RT @VNotKind: Il 30/3 T annunciava che i primi 6 pazienti, in condizioni molto gravi avevano ricevuto plasma iper-immune da soggetti comple… -

Ultime Notizie dalla rete : primi segni I primi segni di normalità per i romani: ecco qualche flash dal centro Il Tempo Coronavirus, il medico malato: "Io curato col plasma, funziona"

Parma, 6 maggio 2020 - "Sono un medico di famiglia, e capisco che cosa si prova a stare nei panni del malato, perché anch’io ho dovuto lottare con tutte le mie forze contro questo Coronavirus. Mi cons ...

FASE 2: ''15 GIORNI PER VEDERE I PRIMI EFFETTI''

ROMA - Soltanto fra 15 giorni si potranno vedere gli effetti della fase 2: i numeri incoraggianti di questi giorni sull'andamento dell'epidemia di Covid-19 in Italia costituiscono infatti una fotograf ...

