I Buoni Spesa non arrivano | a Roma cresce il malcontento

Leggi su meteoweek

(Di mercoledì 6 maggio 2020) Itengono in apprensione i cittadini di. Caos, ritardi e scarsa trasparenza. La gestione del comune finisce nel mirino delle famiglie. Sono in tutto 93.000 le domande accettate, di cui 55.000 quelle già erogate ma di queste solo 27.000 sono già arrivate a destinazione Un aiuto importante per le famigliene doveva … L'articolo Inon: ailproviene da www.meteoweek.com.