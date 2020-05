Halo 2: Anniversary su Steam e Xbox Game Pass per PC a brevissimo. Ecco la data di uscita (Di mercoledì 6 maggio 2020) Halo 2: Anniversary sarà finalmente disponibile su Steam, Microsoft Store e Xbox Game Pass per PC martedì prossimo, 12 maggio, come parte di Halo: The Master Chief Collection.La Master Chief Collection, ricorderete, è inizialmente arrivata su PC lo scorso dicembre. Tuttavia, a differenza della versione originale per Xbox One del 2014, che presentava tutti i principali giochi della serie, solo Halo: Reach era incluso al lancio del pacchetto.Il gioco è stato poi seguito da Halo: Combat Evolved Anniversary. Le modalità campagna e multiplayer di Halo 2: Anniversary possono essere giocate usando sia la grafica aggiornata o quella dell'originale Halo 2, e come con altri giochi della Master Chief Collection su PC, sarà presente il supporto al 4K UHD, 60+ FPS e ai monitor ultra-wide, oltre al supporto per mouse e tastiera (personalizzabili) e FOV ... Leggi su eurogamer Halo Combat Evolved Anniversary arriva su PC : il porting è all'altezza delle aspettative? - analisi tecnica (Di mercoledì 6 maggio 2020)2:sarà finalmente disponibile su, Microsoft Store eper PC martedì prossimo, 12 maggio, come parte di: The Master Chief Collection.La Master Chief Collection, ricorderete, è inizialmente arrivata su PC lo scorso dicembre. Tuttavia, a differenza della versione originale perOne del 2014, che presentava tutti i principali giochi della serie, solo: Reach era incluso al lancio del pacchetto.Il gioco è stato poi seguito da: Combat Evolved. Le modalità campagna e multiplayer di2:possono essere giocate usando sia la grafica aggiornata o quella dell'originale2, e come con altri giochi della Master Chief Collection su PC, sarà presente il supporto al 4K UHD, 60+ FPS e ai monitor ultra-wide, oltre al supporto per mouse e tastiera (personalizzabili) e FOV ...

