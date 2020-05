Fase 2, il settore edile prova a ripartire dopo il marzo “nero” (Di mercoledì 6 maggio 2020) Tempo di lettura: 3 minutiCaserta – dopo il crollo quasi verticale di tutti gli indicatori a marzo, con l’inizio della pandemia e del lockdown, il settore edile prova a ripartire nel Casertano. “La ripartenza con l’inizio della Fase 2 è avvenuta – dice Luigi della Gatta, presidente dell’Ance (Associazione nazionale costruttori edili) di Caserta – ma se le misure che verranno prese a livello nazionale non daranno una vera scossa al settore, questa ripartenza sarà solo la celebrazione di un funerale. Più che risorse, chiediamo l’eliminazione ‘violenta’ della burocrazia e incentivi fiscali come l’incremento del credito d’imposta per interventi di ecobonus e sisma bonus”. “I cantieri edili stanno riaprendo quasi tutti e in sicurezza”, dice Vincenzo Maio, segretario campano della ... Leggi su anteprima24 Fase 2 : Gelmini - ‘subito sostegno a settore moda’

Questo ha inevitabilmente ripercussioni sulle piccole testate indipendenti come la nostra e non passa giorno senza la notizia della chiusura di realtà che operano nello stesso settore. Noi però siamo ...

Sempre da Swatch Group, oggi hanno fatto sapere che alcuni siti hanno lavorato molto: «Soprattutto quelli impegnati nella realizzazione di componenti destinati al settore medico, mentre la produzione ...

