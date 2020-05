Esiste un altro ceppo di coronavirus più contagioso e pericoloso? (Di mercoledì 6 maggio 2020) (immagine: @latimes)Da metà marzo ci sarebbe un nuovo nuovo coronavirus a dominare il mondo perpetrando la pandemia di Covid-19. A sostenerlo è un team di ricercatori del Los Alamos National Laboratory (Usa), coadiuvato da ricercatori del Duke Human Vaccine Institute (Usa) e dell’università di Sheffield (Uk), che dicono di aver individuato 14 mutazioni confrontando 6mila sequenze genetiche virali. Una mutazione in particolare cadrebbe nella proteina spike e avrebbe dato origine a un secondo ceppo di Sars-Cov-2 in grado di replicarsi in modo più efficiente. Il rischio, avvertono gli scienziati, è che questo secondo ceppo sia più contagioso e più pericoloso, e che possa vanificare gli sforzi finora fatti per sviluppare un vaccino. Le prime reazioni della comunità scientifica alla ricerca, i cui risultati sono disponibili sulla ... Leggi su wired Altro che “caccia ai runner” - nel Regno Unito lo sport amatoriale è una forma di resistenza

Coronavirus - il mondo sommerso e ignorato delle badanti tra voglia di scappare e resistenza : “Abbiamo affrontato ben altro” (Di mercoledì 6 maggio 2020) (immagine: @latimes)Da metà marzo ci sarebbe un nuovo nuovoa dominare il mondo perpetrando la pandemia di Covid-19. A sostenerlo è un team di ricercatori del Los Alamos National Laboratory (Usa), coadiuvato da ricercatori del Duke Human Vaccine Institute (Usa) e dell’università di Sheffield (Uk), che dicono di aver individuato 14 mutazioni confrontando 6mila sequenze genetiche virali. Una mutazione in particolare cadrebbe nella proteina spike e avrebbe dato origine a un secondodi Sars-Cov-2 in grado di replicarsi in modo più efficiente. Il rischio, avvertono gli scienziati, è che questo secondosia piùe più, e che possa vanificare gli sforzi finora fatti per sviluppare un vaccino. Le prime reazioni della comunità scientifica alla ricerca, i cui risultati sono disponibili sulla ...

insopportabile : 'Ma tu pensi sempre a mangiare, a bere e al mare?'. Perché, esiste altro di importante nella vita? - GiovanniToti : Non esiste una potestà esclusiva del #Governo di dettare le regole in tutta Italia perché non la prevede la nostra… - Dan_passover : @Cartabellotta @RegioneVeneto @zaiapresidente @regionepiemonte @Alberto_Cirio non esiste un altro modo per gestire la situazione - russano10 : il peggior Ministro da quando esiste la Repubblica, ossi la De Micheli, ha detto che i 600 euro sono arrivati a tut… - PDarK77 : RT @MoratoAlexandro: @GiuseppeConteIT Gli italiani sono più responsabili di voi. E la 'pandemia' NON ESISTE. I vostri ridicoli provvediment… -

Ultime Notizie dalla rete : Esiste altro Esiste un altro ceppo di coronavirus più contagioso e pericoloso? Wired.it Star Wars: il film di Taika Waititi sarà il primo capitolo scritto con una donna in 40 anni

Dopo aver inizialmente negato il suo coinvolgimento, Taika Waititi ha celebrato lo Star Wars Day annunciando che dirigerà il prossimo capitolo della saga di Star Wars. Emergenze permettendo, il film p ...

Plasma, la nuova promessa contro il coronavirus, fra bufale social e polemiche politiche

Ma il sedicente medico Mauro Rango, residente alle Mauritius, in un messaggio molto diffuso su WhatsApp si spinge oltre, dicendo: la cura per il coronavirus esiste già “ma noncielodicono ... un costo ...

Dopo aver inizialmente negato il suo coinvolgimento, Taika Waititi ha celebrato lo Star Wars Day annunciando che dirigerà il prossimo capitolo della saga di Star Wars. Emergenze permettendo, il film p ...Ma il sedicente medico Mauro Rango, residente alle Mauritius, in un messaggio molto diffuso su WhatsApp si spinge oltre, dicendo: la cura per il coronavirus esiste già “ma noncielodicono ... un costo ...