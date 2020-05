Coronavirus, De Donno: “La cura con il plasma è la soluzione ma è non costa nulla e per questo a Burioni non piace a me invece interessa solo salvare vite” (Di mercoledì 6 maggio 2020) Giuseppe De Donno, direttore della Pneumologia di Mantova sta curando i suoi pazienti con il plasma dei pazienti covid guariti e i risultati che sta ottenendo sono strepitosi. Ma De Donno sostiene che, poiché è una cura che ha costi bassissimi, piace poco. Burioni è il primo che si sta opponendo a questa cura sostenendo che il plasma è difficile da recuperare ed è un tipo di cura che richiede costi molto alti. Ma De Dono è subito intervenuto con una replica: “Questa per me è la cosa più grave e mi ha fatto più male perché mettere in dubbio la rete trasfusionale italiana, il fatto che il plasma possa essere insicuro e trasmettere malattie mette una grossa ombra rispetto al nostro sistema trasfusionale che è uno dei più sicuri del mondo”. De Donno ha spiegato che una sacca di plasma ... Leggi su baritalianews Coronavirus - il primario De Donno : “Il plasma è l’arma migliore che abbiamo al momento. Non cerco la notorietà - mi interessa salvare vite”

Coronavirus e plasma iperimmune - primario De Donno di Mantova : “La cura del sangue funziona”

Coronavirus - il primario Giuseppe De Donno : “Abbiamo curato decine di persone col plasma e ci hanno trattati come ciarlatani” (Di mercoledì 6 maggio 2020) Giuseppe De, direttore della Pneumologia di Mantova stando i suoi pazienti con ildei pazienti covid guariti e i risultati che sta ottenendo sono strepitosi. Ma Desostiene che, poiché è unache ha costi bassissimi, piace poco. Burioni è il primo che si sta opponendo a questasostenendo che ilè difficile da recuperare ed è un tipo diche richiede costi molto alti. Ma De Dono è subito intervenuto con una replica: “Questa per me è la cosa più grave e mi ha fatto più male perché mettere in dubbio la rete trasfusionale italiana, il fatto che ilpossa essere insicuro e trasmettere malattie mette una grossa ombra rispetto al nostro sistema trasfusionale che è uno dei più sicuri del mondo”. Deha spiegato che una sacca di...

stanzaselvaggia : “Quando mi ha chiamato l’Onu per la mia sperimentazione col plasma ho pianto. In Italia non mi cerca nessuno. Le pa… - matteosalvinimi : La terapia al plasma per curare il Coronavirus spiegata bene dal prof. Giuseppe De Donno, primario all’Ospedale “Po… - LegaSalvini : ++ NON CI SONO PAROLE! CORONAVIRUS, DE DONNO: 'PLASMA IPERIMMUNE? FUNZIONA, MA HANNO CHIAMATO I NAS' ++ - GianluigiPaesan : RT @molumbe: Remuzzi insegna con fare paternalistico a De Donno, che per primo ha applicato con successo a Mantova la terapia per i casi gr… - RositaRandi : RT @molumbe: Remuzzi insegna con fare paternalistico a De Donno, che per primo ha applicato con successo a Mantova la terapia per i casi gr… -