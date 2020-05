Vittorio Fucci non ci sta | “Sannio flagellato | dov’è lo Stato?”

Leggi su anteprima24

"Ho sentito prorompente il dovere di lanciare un reiterato appello alle Istituzioni, a partire dal Presidente della Repubblica, affinché siano erogati seri e sostanziosi aiuti economici ai cittadini più deboli nella sfera economica del Paese. Il Sannio risulta il territorio maggiormentesul piano economico per le conseguenze prodotte dalla pandemia. I lavoratori precari, saltuari e gli inoccupati costituiscono un dato rilevante nel nostro Paese e costruiscono giorno per giorno la loro sopravvivenza. Non può uno Stato civile e democratico abbandonarli a se stessi, atteso che per 2 mesi sono stati bloccati nelle loro case con le famiglie, vivendo il dramma quotidiano di come reperire il necessario per la sopravvivenza. Sono stremati e non ce la fanno più. È raccapricciante, poi, che i lavoratori in ...