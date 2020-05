Ultime Notizie Roma del 05-05-2020 ore 13:10 (Di martedì 5 maggio 2020) Romadailynews radiogiornale ritrovati dalla redazione e da Roberta Ceccarelli italiani hanno mostrato complessivamente un grande senso di responsabilità nella reazione dei cittadini ho colto grande voglia di ripartire ma anche consapevolezza che bisogna farlo nel rispetto delle regole così in un’intervista al quotidiano on-line affaritaliani.it il premier Giuseppe Conte gli spostamenti sui mezzi pubblici e ritorno al lavoro di milioni di persone si sono svolti senza eccessivi disagi è un primo passo incoraggiante ma non dimentichiamo che la strada è lunga e non dobbiamo mai abbassare la guardia fino al 17 maggio saranno in vigore le misure contenute nell’ultimo TPM le regioni ogni giorno ci forniranno i dati aggiornati aggiunto con te con il rispetto delle regole sono fiducioso che la curva epidemiologica potrà ulteriormente rallentare in ... Leggi su romadailynews LIVE Coronavirus - Ultime notizie in DIRETTA : rinviato al 2021 il festival lirico dell’arena di Verona

LIVE Coronavirus - Ultime notizie in DIRETTA : Zaia : “Il traffico in Veneto è ai livelli pre-lockdown”

L’Italia è entrata ieri ufficialmente nella Fase 2 del coronavirus: quella della convivenza con il virus che sta mettendo in ginocchio il mondo intero. Ancora nessuna “liberazione”, dunque: col rischi ...

Mascherine non a norma vendute in farmacia, maxi multa della Guardia di Finanza

I Finanzieri del 2° Nucleo Operativo Metropolitano hanno sequestrato uno stock di mascherine artigianali, in vendita in una farmacia a Palermo in violazione delle norme riportate nel Codice del consum ...

