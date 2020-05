The Mandalorian: Robert Rodriguez offre il primo sguardo a Baby Yoda nella stagione 2 (Di martedì 5 maggio 2020) Arriva la conferma dell'arrivo di Robert Rodriguez tra i registi della seconda stagione di The Mandalorian, il cineasta offre il primo sguardo a Baby Yoda con lui sul set dei nuovi episodi. Robert Rodriguez ha confermato ufficialmente il suo coinvolgimento nella seconda stagione di The Mandalorian: il cineasta texano dirigerà un episodio e ci regala il primo sguardo a Baby Yoda, con lui sul set in una tenera foto. "Sono davvero orgoglioso di poter svelare che avrò il raro privilegio di dirigere la più grande star dell'universo" ha scritto Robert Rodriguez in un tweet pubblicando una foto che lo vede a fianco del pupazzo animatronico di Baby Yoda. Confermati i rumor che volevano Rodriguez a fianco di Dave Filoni, Taika Waititi, Bryce Dallas Howard e Jon Favreau per i nuovi episodi di ... Leggi su movieplayer Robert Rodriguez in The Mandalorian 2 tra i nuovi registi della serie di Star Wars : la conferma in una foto con Baby Yoda

Serie Tv notizie 5 maggio - oggi parliamo di The Mandalorian - Battlestar Galactica - Twilight Zone e Nicole Kidman

Disney Gallery : The Mandalorian - la recensione : Un prezioso dietro le quinte della serie di Star Wars (Di martedì 5 maggio 2020) Arriva la conferma dell'arrivo ditra i registi della secondadi The, il cineastailcon lui sul set dei nuovi episodi.ha confermato ufficialmente il suo coinvolgimentosecondadi The: il cineasta texano dirigerà un episodio e ci regala il, con lui sul set in una tenera foto. "Sono davvero orgoglioso di poter svelare che avrò il raro privilegio di dirigere la più grande star dell'universo" ha scrittoin un tweet pubblicando una foto che lo vede a fianco del pupazzo animatronico di. Confermati i rumor che volevanoa fianco di Dave Filoni, Taika Waititi, Bryce Dallas Howard e Jon Favreau per i nuovi episodi di ...

_diana87 : #RobertRodriguez in #TheMandalorian 2 tra i nuovi registi della serie di #StarWars: la conferma in una foto con Bab… - Noovyis : (The Mandalorian: Robert Rodriguez offre il primo sguardo a Baby Yoda nella stagione 2) Playhitmusic - - badtasteit : #TheMandalorian: Ming-Na Wen condivide due nuove immagini di Fennec Shand - PromosTVNetwork : RT @DisneyPlusIT: Date uno sguardo dietro le quinte con i registi di #TheMandalorian. Il primo episodio di Disney Gallery: The Mandalorian… - stefano_6000 : RT @DisneyPlusIT: Date uno sguardo dietro le quinte con i registi di #TheMandalorian. Il primo episodio di Disney Gallery: The Mandalorian… -