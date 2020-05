‘Striscia la Notizia’ rincara la dose su Giovanna Botteri: “Come mai è apparsa con un aspetto diverso da quello a cui ci aveva abituati?” (Video) (Di martedì 5 maggio 2020) Striscia la Notizia non ha alcuna intenzione di mollare. Dopo la bufera mediatica creata intorno ad un servizio su Giovanna Botteri, il tg satirico di Antonio Ricci ha rincarato la dose lanciando altri filmati che avrebbero dovuto rafforzare la propria posizione ma che in realtà hanno solo alimentato le polemiche. Se negli scorsi giorni, il programma di Canale 5 aveva coinvolto anche Fabio Fazio e Luciana Littizzetto in questo polverone che sembra non vedere una fine, ieri sera ha deciso di andare a cercare anche altri personaggi televisivi che negli anni hanno fatto dell’ironia sulla giornalista ed inviata Rai da Pechino. Valerio Staffelli – in un nuovo servizio andato in onda ieri sera e che potete vedere QUI – ha però non solo sottolineato come anche Maurizio Crozza in passato abbia fatto delle battute sulla Botteri e il suo aspetto, ma ha anche ... Leggi su isaechia Caso Botteri - ‘Striscia la Notizia’ tira in ballo Fabio Fazio e Michelle Hunziker lancia un appello alla giornalista (Video)

Caso ‘Striscia la Notizia’ : Alberto Matano interviene su Giovanna Botteri (Di martedì 5 maggio 2020) Striscia la Notizia non ha alcuna intenzione di mollare. Dopo la bufera mediatica creata intorno ad un servizio su, il tg satirico di Antonio Ricci hato lalanciando altri filmati che avrebbero dovuto rafforzare la propria posizione ma che in realtà hanno solo alimentato le polemiche. Se negli scorsi giorni, il programma di Canale 5 aveva coinvolto anche Fabio Fazio e Luciana Littizzetto in questo polverone che sembra non vedere una fine, ieri sera ha deciso di andare a cercare anche altri personaggi televisivi che negli anni hanno fatto dell’ironia sulla giornalista ed inviata Rai da Pechino. Valerio Staffelli – in un nuovo servizio andato in onda ieri sera e che potete vedere QUI – ha però non solo sottolineato come anche Maurizio Crozza in passato abbia fatto delle battute sullae il suo aspetto, ma ha anche ...

