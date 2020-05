Sassi contro un bus: aveva saltato la fermata per evitare assembramenti (Di martedì 5 maggio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Alcuni Sassi sono stati scagliati contro un bus della compagnia Ctp perché l’autista aveva saltato la fermata al fine di evitare assembramenti. E’ successo nella giornata di oggi, quando l’autobus della linea Napoli – Mondragone, che collega il capoluogo campano con la provincia di Caserta, è stato raggiunto da una dispiacevole sassaiola, messa in atto da ignoti che aspettavano alla fermata. A quest’ultimi non è andato giù che il pullman abbia desistito ad effettuare lo stop, normalmente scontato. A denunciare la triste vicenda sono stati Alfonso Lagella segretario generale della Fit Cisl Campania e Ciro Montella coordinatore regionale aggiunto. “Continua l’emergenza affollamento sulle linee della Ctp – spiegano i due – in modo particolare sulla tratta ... Leggi su anteprima24 Sassi contro un bus : aveva saltato la fermata per evitare assembramenti

